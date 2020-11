On le sait, l'échevin des Sports Karim Chaïbaï (PS) a toujours été un fan du sport dans les quartiers: lui qui y a grandi s'est intéressé au sport grâce au foot dans son quartier avant d'enchaîner sur une carrière pro., se souvient-il.

C'est pourquoi il a annoncé ce mardi un nouveau plan pour Charleroi : 1,236 million d'euros sont mis sur la table pour installer ou rénover des espaces multisports et des "petites installations" dans les quartiers jusqu'en 2024, au rythme de trois à quatre par an.

Des agoraspaces seront installés à la Charleroi Nord, Roux, Marchienne-au-Pont, Mont-sur-Marchienne, Montignies-sur-Sambre, Couillet et Gosselies. Ce qui portera le total disponible sur le territoire carolo à 15 espaces multisports. Des buts - pour le foot - et des paniers de basket seront aussi installés un peu partout - à douze endroits en tout -à savoir à Gosselies, Ransart, Jumet, Dampremy, Gilly, Montignies-sur-Sambre, Roux, Goutroux, Mont-sur-Marchienne et Couillet (cf. carte ci-dessous)

© Capture d'écran - Ville de Charleroi

"On veut promouvoir la pratique du sport gratuit, c'est très important - spécialement à Charleroi - parce que toutes les familles n'ont pas les moyens de payer les cotisations à des clubs. On veut aussi accroître la pratique du sport en extérieur, et pour cela on va aussi proposer des offres comme des tournois ou des activités du mercredi après-midi, le tout sur des espaces de jeu de qualité, à proximité des quartiers", enchaîne l'échevin. "Pour travailler, la première étape a été les états généraux, en 2019. On a rencontré les associations de jeunesse, les citoyens, les clubs. Il y avait une vraie demande, on est donc allé sur le terrain à la rencontre des jeunes pour voir où ils allaient jouer, ce qu'il leur fallait au niveau des infrastructures, etc. Puis on a établi une carte des cités et quartiers les plus fragiles financièrement, où la demande est la plus forte. Et enfin, on a tenté de répartir les futures installations un peu partout sur les cinq districts."