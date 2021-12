L'ancien magasin face à Sportsdirect a bien changé: quand on y entre, les couleurs du MI12 Fun Center, qui vient d'ouvrir, vous assaillent. Désormais ouvert, ce centre de loisirs veut offrir des activités ludiques à toute la famille.

© Le bâtiment relooké accueille désormais un centre de loisirs - van Kasteel

Tout d'abord, il y a le clou du spectacle, l'AR Kart. Comprenez: Augmented Reality, la réalité augmentée. Avec des Hololens de Microsoft sur le nez, vous enfourchez un petit karting électrique pour aller faire la course sur un circuit. Vous êtes en fait dans une salle vide, avec juste les autres joueurs et les kartings, mais vos lunettes ajoutent "une couche", avec un circuit coloré, des améliorations à ramasser pour aller plus vite ou pour ralentir ses opposants. Ludique et amusant, MI12 a choisi de prendre le contrepied des kartings à projection pour directement en mettre plein la vue avec les lunettes de réalité augmentée. Pour l'instant, seul un cimetière zombie est disponible, mais le studio belge Arduina Silva travaille d'arrache-pied pour proposer d'autres expériences: "l'idée c'est de combiner la sensation de rouler tout en offrant un aspect coloré, ludique et interactif via la réalité augmentée", glisse l'administrateur Bruno Compère.

© Le karting en réalité augmentée via des Hololens - van Kasteel

Il est aussi possible de s'adonner à une partie de Laser Game. Ici aussi, MI12 tente de proposer une expérience différente grâce à la technologie : "Les armes, des répliques des P90 de la FN Herstal belge, sont un condensé d'électronique : on voulait éviter ce qu'on voit ailleurs, où les participants doivent porter un gilet. Ca n'a pas été facile à développer, mais on y gagne au niveau pratique et hygiénique", ajoute Bruno Compère. Sur la thématique de Star Wars, le laser game proposera aussi bien des parties entre amis (il se peut que le terrain de jeu soit partagé avec d'autres groupes, selon l'affluence) ou entre inconnus qui décideront sur place de jouer ensemble.

© Pas de gilets pour le laser game, toute la technologie est dans les fusils - van Kasteel

La troisième innovation est l'Aventure Park, en réalité virtuelle cette fois. Les casques HTC Vive Pro2 permettront pour 4 à 8 joueurs, dans des espaces séparés pour ne pas se toucher, de vivre une expérience exclusive, puisqu'à nouveau les développeurs belges d'Arduina Silva Studios ont mis leur patte à cette activité en développant un jeu vidéo qui ne se retrouvera que dans les MI12 : "C'est un jeu de Zombies, qui se déroule dans un manoir au premier niveau, dans des appartements ensuite, puis sur le toit d'un immeuble pour défendre l'hélicoptère qui vient secourir les joueurs. L'objectif est de s'enfuir, tout en survivant ensemble", détaille le business developer Sébastien Mignon. Pour l'instant, les joueurs qui veulent répéter l'expérience pourront améliorer leur avatar de partie en partie, et à l'avenir il sera possible de "partager" cette sauvegarde entre les différents MI12 qui verront le jour en Belgique dans les années à venir, espère l'entreprise.

© L'Aventure Park, ensemble mais chacun avec des lunettes de réalité virtuelle - van Kasteel

Pour le reste, on retrouve au MI12 Fun Center une salle d'arcades, avec des bornes et des jeux pour enfants ou plus âgés, en solo ou par petit groupe. Une zone Kid's Play propose des châteaux gonflables pour les plus jeunes.

© Une salle d'arcade est disponible - van Kasteel

© Pour les plus petits, un terrain de jeux gonflable - van Kasteel

"On voulait proposer quelque chose qui ne se fait pas tant que ça, plutôt sur le modèle américain", détaille Bruno Compère. "Aujourd'hui, quand les gens viennent faire du shopping ils veulent aussi manger et se divertir, c'est la raison pour laquelle on a pensé à cette formule qui allie plusieurs types de jeux et de loisirs, mais en gardant à côté un espace Horeca, qui s'il n'est pas de la grande gastronomie, n'a pas à rougir." De fait : on n'a pas goûté, mais la carte propose paninis, salades, nachos ou encore hamburgers pour les faims, ainsi que des sucreries (bonbons, donuts, etc.) et une carte de boissons pour tous les goûts : bières au fût, spéciales, alcools et vins, sodas, eaux... Le tout avec un point WiFi.

© Un espace Horeca et WiFi - van Kasteel

Le MI12 Fun Center veut ratisser larges dans les publics visés: enterrements de vie de jeune fille, sortie entre copains, après-midis seniors, anniversaires d'enfants, teambuilding d'entreprises, etc.

© La déco est colorée - van Kasteel

Tarifs: comptez 10€ pour 20 minutes de laser game, 18€ pour 15 minutes de karting, 13€ pour 15 minutes de VR et 9€ pour l'accès aux jeux gonflables. Les prix sont par personne, mais des réductions sont possibles en prenant l'une ou l'autre formule qui combine plusieurs activités. Informations et tarifs sur www.mi12funcenter.be. Adresse: Rue Alexandre Ansaldi 7, 6000 Charleroi