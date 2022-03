À deux reprises, le 31 octobre dernier, Kevin s'est fait remarquer dans le mauvais sens du terme en commettant deux vols à l'étalage. Tout d'abord, à Seneffe, dans un Louis Delhaize, le jeune homme a dérobé une bouteille d'alcool et des biscuits Cha-Cha. Un peu plus tard dans la journée, c'est à Arquennes que les choses ont dérapé.

Au Carrefour Express local, Kevin a été balancé par un client alors qu'il glissait deux bouteilles d'alcool dans son pantalon et sa veste. "La caissière du magasin l'a alors interpellé. Mal en point, cette dernière a été aidée par un client et le prévenu est venu vers lui de façon agressive avant de lui asséner un coup de pied. La scène a été filmée, mais il n'y a pas eu de violence", ironise le substitut Vervaeren.



Il mord l'avant-bras de l'agent de sécurité

Le jeune homme de 26 ans risque gros Ce jeudi après-midi, face au tribunal correctionnel, Kevin confie avoir connu une mauvaise passe dans sa vie au moment des faits. "Je me suis séparé de ma femme et je suis tombé dans la drogue." À cause de ces vols, le jeune homme de 26 ans risque gros. D'autant plus qu'il est déjà connu pour des faits similaires dans le passé et qu'il a obtenu deux sursis simples et probatoires et deux peines de travail.



Pour le parquet, le constat est sans appel. Il faut savoir dire stop ! Une peine de 5 ans de prison (soit le tiers du maximum de la peine possible) est requise. Me Poisson, conseil du prévenu, plaide un sursis probatoire en considérant que la prison n'est pas l'option la plus bénéfique pour son client.



Jugement le 21 avril.



Pour ces deux premiers vols, Kevin est passé à quelques doigts de se retrouver en prison. Le juge d'instruction lui a laissé une chance, le 13 novembre, en lui octroyant une libération sous conditions. La première des conditions étant de ne plus commettre d'infraction. Kevin aura tenu trois mois sans faire de bêtise avant de récidiver, dans un magasin Match à Jumet. Le jeune homme a tenté d'embarquer du chocolat et des capsules de café Nespresso.Encore une fois, Kevin ne comprend pas pourquoi le parquet lui reproche d'avoir exercé des violences., rétorque le magistrat.