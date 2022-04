Incendie volontaire de trois véhicules, coups et blessures, menaces, harcèlement, vol, dégradation de véhicules, etc. La liste des préventions reprochées à Khalid est telle qu'il a fallu aller jusqu'à la lettre U de l'alphabet pour lister le tout. Vingt faits auraient été commis par Khalid, entre 2017 et 2019. Et la position de ce dernier est claire : il n'a rien fait !

Il a pourri la vie de la victime

Il conteste tout

À plusieurs reprises, après quatre ans de relation, Christelle (prénom d'emprunt) a tenté tant bien que mal de mettre un terme définitif à sa relation avec Khalid. Mais à chaque fois, en réponse, la victime a subi la violence du prévenu. « Il y a eu des coups de pied, des claques et ma cliente a même été gazée avec un spray lacrymogène. Elle n'osait pas déposer plainte par peur de représailles. Le prévenu a cassé des carreaux, mis le feu à trois véhicules. Il la surveillait, la menaçait de mort, la rôdait, la suivait ou se cachait pour la surprendre. Il lui a pourri la vie », lance Me Inglese, partie civile.Désemparée et à bout, Christelle a même noué des draps pour s'enfuir par la fenêtre, au cas où. « Il frappait également à la porte à toute heure, il coupait le compteur électrique durant la nuit. C'est vraiment hard, on est face à du high-level. » Pour être dédommagée de cet enfer vécu durant 3 ans, la partie civile réclame 25.000 euros à l'ex-compagnon.En réponse face à ces nombreuses accusations, Khalid ne s'est pas fatigué à parler, en se contentant de dire « non », ou « je conteste ». Pour la scène de coups sur son ex, le 27 mai 2018 à Aiseau-Presles, Khalid a toutefois tenu à rétablir la vérité. « C'est elle qui me poursuivait avec un canif. Elle m'a d'ailleurs blessé à la main. Moi, pour me défendre, je lui ai lancé un pack de jus qui se trouvait dans sa voiture. »Face à ces nombreuses préventions, le parquet a tranché. La substitute Broucke est convaincue que Khalid a commis sept faits, grâce notamment à des témoins présents sur les lieux et qui confirment avoir été témoin de la violence du prévenu. Pour le reste, c'est « la parole de l'un contre la parole de l'autre. » « On le soupçonne, mais soit il n'y a pas de preuves que c'est lui ou alors il n'y en a pas suffisamment. » Le doute profite donc à Khalid.Toutefois, compte tenu de son casier judiciaire qui fait état d'une récidive légale et de condamnations antérieures pour des faits similaires, une peine de 2 ans de prison est requise. Sans surprise, la défense plaide l'acquittement. Jugement début mai.