Julie, habitante de la région de Charleroi est effondrée, son chien Kim, un beau husky, s’est échappé de la pension à qui elle l’avait confié pour les vacances.

“On a confié Kim, notre husky ainsi que notre jack russell à une pension nommé Copains Calins avant de partir en vacances. A peine arrivés, on a reçu un mail de la responsable de la pension qui nous annonce que Kim avait disparu. On l’avait pourtant prévenue que le chien était fugueur. Elle nous a répondu qu’il y avait un trou dans la clôture”, explique-t-elle.

Dévastée par la nouvelle, elle demande alors à sa belle-mère de se lancer à la recherche du chien, n’ayant pas la possibilité de se rendre elle-même en Belgique immédiatement. Celle-ci contacte la police, les pompiers et entreprend de nombreuses démarches pour retrouver le chien, en vain.

“Kim a disparu le premier juillet. On a eu l’aide d’un ex-chien policier qui l’a pistée. On pense qu’elle est dans un bois près de Fleurus. Le problème c’est que ce bois est immense et qu’il est près d’un axe routier”, déplore la maîtresse du chien.

Celle-ci apprend dans la foulée que la pension à qui elle a confié ses deux chiens n’a pas reçu l’agrément nécessaire pour pouvoir recueillir des animaux. “J’ai appris plusieurs éléments au compte-gouttes : elle n’a aucune assurance et n’est pas agrée comme pension. Ce qu’elle fait est donc illégal. J’ai déposé une plainte auprès du service du bien-être animal.”

Cette dernière déplore en outre le manque d'aide reçue de la part de la responsable de la pension.

“Je suis effondrée. Non seulement il y a les sentiments que j’ai pour mon chien mais il y a aussi l’aspect financier. Nous avons payé des drones et un hélicoptère et nous avons dû renoncer à nos vacances pour lesquelles on avait travaillé toute l’année. J’ai contacté la propriétaire de la pension pour lui demander si elle pouvait faire un geste mais elle n’a pas répondu. Elle n’a quasiment rien fait pour essayer de retrouver notre chien et pendant que nous remuons ciel et terre pour le retrouver, elle, elle continue sa vie tranquillement!”

Contactée par nos soins, la propriétaire de la pension n’a pas souhaité s’exprimer. “Ecoutez, je n’ai absolument rien à dire. Le chien s’est échappé, moi je n’ai rien fait.”, a-t-elle déclaré.

Si vous apercevez Kim, vous pouvez vous adresser au service de police de Châtelet qui prendra directement contact avec ses propriétaires.