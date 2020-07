Fraîchement débarqué d’Albanie, Klajdi trouve un hébergement via un « bon samaritain » et reçoit de l’argent de poche, en attendant de trouver un travail dans la construction ou dans un restaurant. En échange, Klajdi est chargé par son colocataire d’arroser 805 plants de cannabis, dispersés dans deux chambres aménagées dans le grenier. La culture de cannabis a été découverte grâce aux services ORES, qui se sont rendus sur les lieux à Monceau-sur-Sambre et qui ont reniflé une forte odeur de cannabis émanant du logement…

Une peine de 18 mois de prison ferme a été requise contre le jeune homme âgé de 23 ans. Le tribunal l’a condamné à cette peine, tout en lui octroyant un sursis simple de 5 ans.