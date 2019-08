Charleroi Spécifiquement le tronçon qui descend de Gosselies à Charleroi.

On le sait depuis des années, et c’est encore confirmé par les derniers chiffres de l’institut Vias : les 24 km les plus mortels de Belgique sont à une des entrées de Charleroi, sur l’A54 Nivelles-Charleroi. Et plus particulièrement dans les 3 km de descente entre Gosselies et Charleroi, sinueux, sur deux bandes seulement, et comportant de nombreuses entrées et sorties.

Les tristes palmes du "plus grand nombre de décès par 100 km d’autoroute" et du "plus grand nombre de décès par 1 000 accidents" sont toutes les deux détenues par notre A54, avec 15 morts entre 2014 et 2018. C’est deux fois plus que la moyenne belge : 3,1 % des accidents mortels sur autoroute en Belgique ont eu lieu sur ce tronçon, alors qu’il ne représente qu’1,4 % du total des ces routes.

Le constat est là. Quelles sont les solutions [...]