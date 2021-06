Mardi 15 juin, La DH annonçait la fermeture de l'abattoir de Charleroi prévue pour le 30 juin. Une catastrophe pour les éleveurs et les grossistes qui comptaient sur cet outil pour continuer leur activité. En fin de semaine, un contact téléphonique était pris par le ministre de l'Agriculture, Willy Borsus (MR), avec la direction de l'abattoir. Lundi, le ministre réunissait les secteurs impactés (le Collège des producteurs, les syndicats agricoles et des représentants des trois filières concernées à savoir porc, bovins, ovins). Mercredi soir, une rencontre entre la direction du groupe De Cock, actionnaire de l'abattoir, et la direction de l'abattoir lui-même...

"L’ensemble des éléments de la situation actuelle ont été minutieusement analysés", note la cabinet Borsus. Il subsistait, jusqu'alors, un espoir que l'abattoir revienne sur sa décision, au moins temporairement, pour permettre aux éleveurs d'avoir le temps de se retourner. Mais ce sera niet (...)