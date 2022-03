L’abonnement parking qui fâche CharleroiHumeur Didier Albin © GUILLAUME JC

Une dépense anecdotique mais qui prend une dimension politique non négligeable : pourquoi une directrice a-t-elle droit à se faire rembourser le stationnement payant (120€ par an) et pas les 4.000 agents de la ville de Charleroi et du CPAS ?