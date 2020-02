Ingrid Godart, avocat général devant la cour d'assises du Hainaut, a requis mardi la culpabilité d'Anthony Maitrot et de Youri Fléron, accusés d'un vol avec meurtre commis la nuit du 23 au 24 octobre 2017 à Charleroi. Christiane Thys, 65 ans, avait été tuée dans son appartement de la rue de Heigne pour le vol de sa télévision, de sa tablette et de son téléphone.

Anthony Maitrot est en aveux depuis sa première déclaration, le 30 mars 2018, jour de son arrestation. Sa culpabilité ne fait aucun doute pour l'accusation, et la défense a déjà annoncé que rien ne serait contesté. Il est bien l'auteur du vol et du meurtre.

L'accusation doit donc prouver la culpabilité de son frère, Youri Fléron. Selon Anthony, Youri lui a dit d'aller voler la télévision chez la victime qui vivait dans un appartement de l'autre côté de la rue, mais Youri conteste.

L'avocat général note que la version de Youri Fléron a évolué au fil de l'enquête alors que celle de son frère est restée constante. "Anthony a changé de version, lors de la comparution devant la chambre du conseil, le 22 mai 2018, jour de l'anniversaire de Youri, car il subissait la pression de sa famille. Voulait-il lui faire un cadeau?", demande Ingrid Godart.

Un mois plus tard, Anthony revenait sur sa première version. "Sa tentative de suicide en juillet doit probablement être mise en lien avec l'attitude de leur maman qui jouait les intermédiaires entre ses fils, détenus préventivement dans deux prisons différentes."

Pour l'accusation, ce n'est pas un hasard si Anthony s'est installé chez son frère aîné, Youri, car il lui mettait ses allocations de chômage à disposition. Mais l'argent a rapidement manqué à l'été 2017 et Youri a monté une magouille, en demandant à ses voisins qui vivaient dans l'immeuble de la victime d'y participer. Ceux-ci ont abandonné en cours de route et ils ont été mis sous pression, menacés, victimes de chantage, en septembre 2017.

En octobre, l'argent manquait. "Il y avait un coup facile à faire en face, chez la vieille dame qui vivait seule. Youri s'est montré pressant envers son petit frère, insistant. Anthony n'a pu qu'accepter de passer à l'acte. Youri lui a donné des conseils sur la façon de procéder, lui a donné des vêtements, une cagoule. Pendant que son frère se prépare, Youri est dans le divan. Il a vu le matériel que son frère préparait, le couteau qu'il a manipulé à plusieurs reprises dans cet appartement exigu", relate l'avocat général.

Certes, Youri n'est pas l'auteur matériel du vol et crime mais, pour l'accusation, la théorie de la corréité prévue par l'article 66 du code pénal s'applique. Anthony n'aurait donc jamais commis les faits s'il n'avait pas été téléguidé par son frère aîné. La défense grimace mais l'avocat général insiste. "Youri a usé de son influence pour convaincre Anthony de passer à l'acte. Il l'a laissé partir, sachant qu'il était capable de passer à l'acte, et il ne s'est pas désolidarisé de lui."

L'avocat général a demandé aux jurés de répondre "non" à une circonstance aggravante, à savoir la présence de deux personnes au moins sur la scène de crime, ce qui est logique car Anthony y était seul. Me Godart a demandé de répondre "oui" aux autres questions posées. Il y a bien eu un vol, commis la nuit, au préjudice d'une personne vulnérable, avec une arme, et il y a bien eu un meurtre.

La défense prendra la parole après la pause de midi.