Sur les réseaux sociaux, une image se propage comme une traînée de poudre qui prend feu : l'AD Delhaize de Gosselies a décidé de limiter l'achat de certains produits.

Il y est désormais interdit d'acheter plus de deux articles de certaines catégories de produits. Par exemple, au maximum : 2 boîtes de pâtes différentes, 2 packs d'eau différents, 2 conserves de légumes différentes, 2 papiers toilettes ou essuie-tout, 2 sacs de pommes de terre, 2kg de tomates fraîches ou 2 paquets de charcuterie.

Le supermarché précise que les surplus seront refusés au scanning caisse. "Ensemble, nous garantissons l'approvisionnement de tous les habitants de la commune!", explique un petit mot collé sur le magasin.

Il faut savoir qu'il s'agit d'une mesure prise uniquement dans ce magasin. Contacté, Delhaize Belgique explique qu'aucune directive en ce sens n'a été donnée à ses magasins. AD Delhaize Gosselies précise tout de même que Delhaize fournit normalement, que les usines produisent normalement, et que les horaires d'ouverture habituels sont et seront respectés.