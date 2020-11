L'home invasion a eu lieu ce mardi soir au domicile de M. Jacquet, administrateur délégué de la Fonderie Jacquet, spécialisée depuis 1925 dans la production de lingots de zinc. Plusieurs auteurs cagoulés et armés se sont introduits au domicile à la rue de Roux à Gosselies. L'épouse de la victime était également présente sur les lieux.

Le couple a été ligoté et les malfrats ont réclamé de l'argent. Ces derniers sont parvenus à dérober un peu plus de 12.000 euros, nous apprend le parquet de Charleroi. "Ils sont également repartis avec plusieurs bijoux en or."



Les auteurs ont quitté les lieux à cause d'une alarme qui a retenti. Ils sont toujours en fuite. Le parquet confirme que les victimes ont été choquées par les événements, mais pas grièvement blessées.