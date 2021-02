Le mineur a retrouvé le chemin de l'IPPJ. Laurice, âgé bientôt de 15 ans, n'avait plus donné signe de vie depuis le vendredi 22 janvier et son départ de l'IPPJ de Jumet pour prendre le bus pour se rendre à l'école.

Selon les informations en possession de sa famille, Laurice n'avait pas passé la journée à l'école et avait été aperçu à plusieurs reprises à différents endroits. "On m'a dit qu'il avait un sac Lonsdale sur lui et qu'il avait été vu du côté de Nivelles, mais également à la gare de Charleroi-Sud", avait précisé la grand-mère du mineur à l'agence Belga.

Avisé de la disparition, le parquet de Charleroi l'avait signalée aux différents services de police sur le territoire belge. Le mineur a été retrouvé en bonne santé durant le week-end. "Il a été immédiatement remis en IPPJ", a précisé le parquet de Charleroi.