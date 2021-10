L'agression d'une mère de famille permet de mettre la main sur 400 grammes de marijuana au domicile d'un des agresseurs Charleroi L.C. La découverte a été effectuée lundi soir, par la zone de police des Trieux, intervenue au départ pour une agression violente sur une mère de famille. © D.R.

La scène s'est produite lundi soir à la rue de la Poste à Courcelles, où une équipe de la police locale est intervenue pour venir en aide à une mère de famille agressée.



Cette dernière rendait visite à son fils, qui accueillait trois amis à lui dans son habitation. "La mère s'en est prise aux invités vu la présence de sachets de marijuana sur une table", confirme le parquet de Charleroi.



À l'extérieur de la maison, la situation a dégénéré. La mère a été agressée par les trois individus, qui suspectaient la victime d'avoir volé de l'argent... "Elle a été victime de coups. Les agresseurs lui ont dérobé son téléphone et son argent." Ces derniers sont parvenus à prendre la fuite, mais l'un d'entre eux a tout de même pu être interpellé et privé de liberté.



Plus tard, une visite domiciliaire au domicile de l'individu interpellé a permis aux policiers de mettre la main sur une importante quantité de marijuana (400g), de l'argent ainsi que du matériel nécessaire au conditionnement de la drogue. L'agresseur interpellé a finalement été relaxé, sous mesures alternatives, par le juge d'instruction.