Pour célébrer les 75 ans de l'accord belgo-italien concernant l'immigration - l'Italie connaissait une crise majeure et la Belgique cherchait de la main-d'oeuvre - et les 65 ans de la catastrophe du Bois du Cazier - 136 mineurs italiens qui travaillaient à Marcinelle ont trouvé la mort dans le puits le 8 août 1956 - le nouvel ambassadeur d'Italie, Francesco Genuardi, a fait son premier déplacement officiel en Belgique au Bois du Cazier.

"C'est un endroit tellement important, c'est un devoir de ma part de célébrer la mémoire du sacrifice de ces travailleurs italiens qui ont trouvé la mort ici", a-t-il expliqué devant les familles de mineurs, invitées en petit comité pour l'occasion. "Le devoir de mémoire est permanent: 1956, c'est comme si c'était hier. Avec le Parlement, nous songeons à dédier le 8 août à tout le travail des Italiens à l'étranger en général."

Avec deux orphelines et deux anciens mineurs, il est allé poser une gerbe dans le mémorial. "Ces Italiens ont sacrifié leur vie pour le bien-être de leur famille, pour le bien-être de leur pays. On va penser à renforcer les liens des visites des lycéens italiens ici, dans ce lieu de mémoire incroyable." © van Kasteel

L'ambassadeur a expliqué qu'il avait rencontré le Roi, la semaine dernière, et que ce dernier avait souligné le rôle des Italiens dans la construction de la Belgique telle qu'elle est aujourd'hui, mais aussi telle qu'elle sera demain. "J'ai hâte de rencontrer la communauté italienne à Charleroi", nous a-t-il confié. "Les mesures sanitaires sont en train, petit à petit, de se lever. Je veux être présent, et on espère pouvoir se rencontrer comme on se rencontre habituellement entre Italiens, avec un bon vin. Et surtout j'ai envie de remercier les Italiens en Belgique pour ce qu'ils font tous les jours pour l'Italie."

Il a été accueilli en terre carolo par le président du Bois du Cazier, Jean-Claude Van Cauwenberghe, le député Maxime Hardy et le directeur du Bois du Cazier Jean-Louis Delaet.