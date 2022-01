Depuis quelques années, la rue de la Montagne en plein coeur de la ville connaît un triste sort. Un à un les magasins ont fermé et les passants ne font guère plus attention à ce qui était devenu un désert commercial. Doucement, la vie y reprend son cours et les enseignes commerciales dont un bonne partie d'horeca s'y réimplatent.

C'est dans cette tendance que le numéro 56, va renaître de ses cendres grâce à un projet porté par l’Echevine du Logement et de l’Urbanisme, Laurence Leclercq, Cette dynamique a été suivie par le Collège Communal qui a décidé d'octroyer un permis d'urbanisme. Un nouveau magasin et trois logements devraient s'y installer. "C’est un pas dans la bonne direction. Nous savons qu’il reste beaucoup à faire au sein de cette artère. Mais nous avons reçu un bon dossier qui permet de proposer de nouveaux logements de qualité dans le centre-ville. C’est une belle opportunité, explique Laurence Leclercq. J’ai pu prendre connaissance de plusieurs projets de rénovation dans cette rue emblématique. Et j’espère que cet engagement-ci, du secteur privé, encouragera les autres propriétaires et éventuels promoteurs de cette rue à reprendre la main sur leurs propriétés et leur rendre la vie", déclare Laurence Leclercq.