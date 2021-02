Le permis d'urbanisme pour réaffecter l'ancienne école des Marlaires, sur le place des Martyrs à Gosselies, vient d'être octroyé par la Région wallonne.

"Ce projet de réhabilitation urbaine est très attendu car il va permettre au quartier de s’embellir considérablement. Les lieux sont en effet souvent squattés et dégradés", explique Laurence Leclercq, Echevine de l’Urbanisme et du Logement.

Ce site est en effet situé en plein cœur du noyau urbain de Gosselies et exposé à la vue de tous. L’habitat y est très dense. "Non seulement les bâtiments existants vont être rénovés pour y créer 12 appartements, une salle polyvalente et des espaces destinés à accueillir des services de proximité, mais en plus, du nouveau bâti va venir s’y installer. Deux immeubles de maximum trois étages proposeront 15 appartements."

Un projet qui assainira les lieux et le quartier : un parking de 19 places (sans compter la présence d’un parking public voisin) est prévu, ainsi que des espaces végétalisés munis de jeux et de terrasses.