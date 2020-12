Si les récoltes de fonds et de nourriture sont moindres que les années précédentes pour la SPA de Charleroi, le directeur Franck Goffaux tire tout de même un bilan plutôt positif de cette année si particulière: "on a eu près de 650 chats et chiens qu'on n'a pas rentrés cette année, si on compare à d'habitude. C'est vraiment positif. Même si on sait que certains de ces animaux ne sont pas arrivés chez nous puisque de plus en plus d'associations et de refuges ouvrent, on espère qu'il y a enfin eu des prises de conscience au sein de la population, et qu'il y ait au moins une partie de ces animaux qui n'ont tout simplement pas été abandonnés."

Au niveau chiffres, la SPA (...)