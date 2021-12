Un nouveau jeu de gymnastique mentale et de réflexion débarque en bords de Sambre, c’est le skrmbbl.

Un nouveau virus a été identifié à Charleroi : celui du skrmbbl. Skrmbbl ? C’est le nom d’un nouveau jeu très addictif dont le concept est né en bord de Sambre, sur une idée originale de Guy Vandevoorden retraité du secteur bancaire. En jouant banalement au scrabble, notre homme se dit que l’utilisation de lettres d’alphabet prédécoupées en relief pimenterait les parties. On pourrait par exemple transformer un "a" en "e" en le plaçant à l’envers. Et même en "g" en le retournant. Il en parle à Didier Colart qui crée et édite des jeux. Sept ans passent avant que le projet se concrétise.