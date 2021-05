Lundi, 9 heures, tout était prêt: les équipes avaient été prévenues vendredi que la première antenne de vaccination non-imaginée dans le dispositif wallon initial ouvrirait à Farciennes pour une semaine. "Tout a été très vite, mais on avait déjà une équipe de médecins, d'infirmiers et de pharmaciens locaux qui était prête", note Hugues Bayet (PS), député-bourgmestre, avec le sourire. "Mais ça a tout de même été un week-end très mouvementé pour tout le monde". Farciennes fait parties des communes où le taux de vaccination est le plus bas.