L'antenne de la RTBF à Anderlues a plus de 50 ans. Elle n'est plus dans les normes, notamment avec l'arrivée de la 5G, et doit être remplacée. Ce qui devrait être fait ce mercredi 25 novembre, si tout va bien.

C'est une opération importante, qui nécessitera plusieurs jours de travail - avec un hélicoptère pour détacher l'antenne de son pylône car elle se trouve à 150 mètres de hauteur. La nouvelle antenne, qui fait plus de 3 tonnes d'après la RTBF, sera alors hélitreuillée au sommet du pylône pour que les équipes techniques se chargent du raccordement.

Le chantier va par contre couper la diffusion hertzienne des radios FM et DAB+ de la RTBF sur l'ensemble de la région. De même, les personnes qui utiliseraient encore la télévision par voie aérienne, avec une antenne sur leur toit, seront également coupés pendant quelques jours. La RTBF prévient aussi qu'une baisse de puissance du signal, avant et après les travaux, est possible.

Pour suivre les radios de la RTBF durant ce laps de temps, le site web RTBF Auvio est disponible, ainsi que des applications pour smartphone Android ou iOS.