A partir de ce mardi, Charleroi est la première ville wallonne à bénéficier des services de l’appli mobile de parking Seety, déjà active à Bruxelles et à Anvers. Entièrement gratuite, cette appli téléchargeable sur Iphone et Androïd permet à ses utilisateurs de prépayer en deux clics leur stationnement au tarif le plus avantageux, sans frais.

Pas besoin de se déplacer jusqu’à l’horodateur pour encoder son numéro de plaque. La zone correspondante est automatiquement sélectionnée grâce à la géolocalisation ou la position du curseur dans l’app.

L’usager paie le prix de son stationnement à la minute, aucune charge ne lui est réclamée en supplément de ce coût. Les autres plateformes réclament des forfaits de 0,25 à 0,30 euro par transaction.

Le prix maximum à payer est toujours indiqué et ajusté en fonction de la durée exacte du stationnement. Il suffit d’activer le système de notifications intelligentes pour éviter l’oubli d’une session de parking en cours.

"Après une année 2020 plus compliquée à cause de la crise du Covid-19, l’année 2021 s’annonce comme un excellent cru pour Seety", indique son responsable Hadrien Crespin. Sa communauté a connu une croissance exponentielle ces derniers mois et atteint désormais plus de 360 000 membres actifs. Pour accélérer sa croissance, la startup a déjà levé plus d’1 million d’euros depuis sa création en 2018 auprès de plusieurs Business Angels belges et carolos ainsi que via Sambrinvest.