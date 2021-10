Il y a près de 60 parcours disponibles sur l'application, partout en Wallonie et à Bruxelles. Dans le Hainaut, 11 parcours sont disponibles à Gerpinnes, Charleroi, Ath, Enghien, Mons, Silly, Tournai, Ellezelles, Binche et Mouscron.

Près de 20.000 personnes ont testé les parcours hennuyers, au 27 septembre dernier, journée mondiale du tourisme.

On avait d'ailleurs testé pour vous le parcours carolo : "Tentez l'inattendu", qui débute à la Gare du Sud, propose une balade d'un peu plus de 3 kilomètres à travers la ville basse de Charleroi. Le parcours oscille entre chasse au trésor, enquête visuelle et géochaching, ce qui amusera aussi beaucoup les enfants. Comment ça marche? Vous installez l'application (via Apple Store pour iOS ou Play Store pour Android), puis vous suivez les instructions à l'écran. C'est facile et ludique, l'occasion de faire une balade à la découverte des trésors de la ville basse, à condition d'avoir une connectivité Internet en 3G ou 4G, bien sûr. On en a eu pour une heure et demie environ, comptez un peu plus si vous partez à l'aventure avec des jeunes enfants ou si c'est votre première sortie "découverte" à Charleroi !