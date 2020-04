Seul l'INAMI possède les listings du personnel médical, les communes et la Province veillent à la mise à jour de ces listes.

La première distribution de masques a connu certains couacs dus à des listings dépassés. Samedi, de nouvelles distributions pour les maisons de repos et les CPAS ont eu lieu avec, à nouveau, des problèmes d'approvisionnement. Il est clair que le personnel en première ligne est soucieux de sa propre santé et sécurité mais également de la santé publique. Comme ces distributions se font dans un cadre communal, il parfois facile d'accuser ces communes de ne pas prendre les choses en main.

Nous avons souhaité donner la parole à Marie-Hélène Knoops, bourgmestre de Montigny-le-Tilleul, ainsi qu'à Tommy Leclercq, Gouverneur de la Province du Hainaut sur le déroulement des opérations sur le terrain.

"Je suis encore surprise quand je constate que les communes sont accusées de ne pas fournir le matériel adéquat. Je n'ai pas de mots pour encore dire toute l'admiration que j'ai pour le personnel médical. Alors que les distributions n'avaient pas encore commencé nous avions, sur notre territoire, des personnes solidaires qui fabriquaient des masques en tissus," explique la bourgmestre. "Nous avons respecté au pied de la lettre les injonctions données pas le Fédéral. Nous avons bien évidemment fait part des couacs rencontrés lors de la première distribution. Nos listes nous sont envoyées par la Province qui elle aussi, dépend comme nous du Fédéral."

En effet, en phase Fédérale les décisions viennent du gouvernement même si chacune des entités fédérées a un pouvoir d'action. "J'ai conscience que les temps sont particulièrement difficiles et que les efforts déployés sont considérables. A notre niveau, nous veillons à remonter tout ce qui pourrait faciliter les distributions. Nous sommes tributaires de ces listings. A côté de cela, je ne peux que souligner l'énorme solidarité des gens."

Si les listes proviennent de la Province, le Gouverneur Tommy Leclercq tient aussi à apporter les éléments permettant de mieux comprendre le fonctionnement. "Avant toute chose, je ne peux qu'apporter mon soutien à tout le personnel médical et à l'ensemble de personnes qui œuvrent au bien-être public. Pour ce qui est des problèmes rencontrés pour les distributions il faut préciser certaines choses. Les listes des personnes pouvant bénéficier de ce matériel ne peuvent être détenue que par ceux qui attribuent ces numéros. On peut être chargés de missions mais on ne peut pas se substituer aux administrations du fédéral qui répertorie les gens qui ont une capacité de prescrire. Cela relève de la santé publique. Celle-ci possède une administration appelée l'INAMI (Institut National des Maladies et Invalidités) qui remet aux gens qui sont diplômés un numéro.Ce sont justement ces listes qui permettent de distinguer ceux qui sont vivants de ceux qui ne le sont plus, ceux qui exercent de ceux qui n'exercent plus. De notre côté nous sommes là pour accompagner les citoyens dans leurs démarches. Nous attendons des communes qu'elles reviennent vers nous afin que nous informions l'INAMI sur la mise à jour de ses listes."

L'implication des uns et des autres est régi par des textes de loi."Il existe 3 niveaux de gestion de crises. Au niveau local avec le bourgmestre qui dirige son centre de crise composé des disciplines de l'urgence (pompiers, polices,...) Il y a la phase provinciale qui supplante la phase locale. Au dessus de cela, il y a la phase nationale. A ce moment, c'est le ministre de l'Intérieur qui signe un arrêté ministériel."

Tommy Leclercq mise aussi beaucoup sur la solidarité et le sens des responsabilités dont beaucoup ont fait preuve. Cela devra se poursuivre car le déconfinement sera long et éprouvant. Il faudra penser à réaliser des tests systématiques. Il est aussi évident que des enseignements devront être tirés suite à cette crise sans précédent.