Le plan directeur des futurs aménagements du site du Martinet, sur Monceau-sur-Sambre et Roux, vient d'être présenté. Renforcement de la nature, développement d'un parc artisanal et plantation de cultures, le projet a de quoi réjouir pour réhabiliter cet ancien site industriel minier où la verdure a repris ses droits... d'autant plus que les riverains auront leur mot à dire!



Mais en parallèle de la qualité du projet, une question doit être posée: celle du conflit d'intérêts potentiel de Georgios Maillis.