Vouloir travailler pour la Défense, c’est avant tout un choix personnel. Mais pour ceux qui peuvent envisager un engagement dans les forces armées, côté combat ou côté civil, il existe des opportunités de carrière.

C’est un peu tout le principe de la journée d’hier à l’hôpital Vésale : l’ISPPC a mis sa plus grande salle à disposition de la Maison de l’Adolescent et de la Défense pour une sorte de "job day" plutôt particulier. De fait, l’armée belge venait s’adresser aux NEETS, nom barbare donné aux jeunes (18-25 ans) qui ne sont ni en formation, ni aux études, et qui n’ont pas de travail. Ils étaient 160 jeunes intéressés ce mardi, certains qui voulaient décrocher un boulot coûte que coûte, certains qui avaient une vision plutôt précise de ce qu’ils veulent faire, et certains plutôt en dilettante venus se renseigner.