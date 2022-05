Ce dimanche, c'était la cohue dans la rue des Combattants de Roselies, à Aiseau-Presles entre Charleroi et Sambreville. Dans l'après-midi, des dizaines d'habitants ont fait face aux forces de l'ordre de la police locale, pendant qu'une exfiltration avait lieu en arrière-plan. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on voit la scène: quand la personne est exfiltrée par le service d'appui spécialisé de la police locale, la foule s'énerve et tente de briser le barrage policier, qui se voit obligé de tirer quelques coups de gaz lacrymogène pour éviter d'être débordé. Des chiens de la canine aboient, énervés, et des cris s'élèvent de la foule d'habitants. Certains se réfugient dans la cour d'une habitation, les yeux bouffis. Une poubelle vole vers les forces de l'ordre, qui serrent le rang, avant qu'une voiture de police ne démarre en trombe.

Que s'est-il passé? L'homme emmené par la police est un violeur pédophile présumé, précédemment arrêté et conduit devant la justice, mais libéré après son audition: si au parquet, on