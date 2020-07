Le centre Al Nour belgo-libanais, une ASBL de Gilly, tente sans succès de s’installer à Jumet, dans la rue du Vigneron… depuis 2014 ! Mais ça coince au niveau de l’urbanisme de Charleroi, qui refuse de leur accorder le permis, d’abord de bâtir, puis de mise en conformité, tout en attaquant au Conseil d’État les permis délivrés en recours par les ministres wallons de l’Urbanisme qui se sont succédé au fil des années. "On dirait que c’est à celui qui va se fatiguer d’abord. Ce n’est quand même pas normal, on se bat depuis 2014, et ça fait des frais d’avocat en plus, pour nous mais aussi pour la ville bien sûr, et on ne comprend toujours pas ce que la ville veut, puisqu’elle refuse les permis, mais ne dit jamais ce qu’elle attend.""

La position de la Ville de Charleroi, contactée, est bien différente : "On peut comprendre la frustration parce que ça fait des années, mais il faut bien se rendre compte qu’on est de plus en plus exigeants sur les permis parce qu’on tient à la qualité des projets. Ici, sans préciser ce qu’ils comptent faire exactement du bâtiment ni analyse de l’impact que ça pourrait avoir sur la vie du quartier, ou la mobilité, ce n’est pas possible."