A l'initiative de Chana (Charleroi Nature), une grande journée de gestion participative se déroulera le 8 novembre dès 9h dans le Verger des Fiestaux sur le site de Parenville à Couillet.

Au programme du jour : débroussaillage du verger, coupe de jeunes arbres, éclaircissement de zones à la faux et préparation des trous de plantations d'arbres fruitiers.

Afin que la journée se déroule dans les meilleures conditions, les organisateurs invitent le public à prévoir un pique-nique, de bons gants et des outils de gestion (sécateur, coupe-branche, ainsi que débroussailleuse et tronçonneuse).

Depuis 2011, Chana en assure sa gestion avec la volonté d’en faire un site dédié à la biodiversité mais aussi à la pédagogie et à la sensibilisation à l’environnement : de nombreux arbres fruitiers (pommiers, pruniers, cerisier, …) et petits fruitiers (groseilliers, framboisiers, cassis, …..) y ont été ajoutés, des haies mixtes et forestières aménagées de façon à servir de vitrine aux différentes bonnes pratiques, une toiture végétale installée, etc.

En 2016, l'association a pu bénéficier du subside "Semaine de l’arbre" de la Région Wallonne pour continuer à aménager et entretenir le verger. L’occasion de compléter les plantations, d’améliorer le coin compost, d’installer un hôtel à insectes, de poser des panneaux didactiques ou encore d’acheter du matériel d’entretien.

Rendez vous est donc fixé le 8 novembre à 9h, rue de Villers, 227, 6010 Couillet (parking ULB).

L'inscription est obligatoire.