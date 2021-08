C'est avec plaisir et sans hésiter que l'asbl Formidable et sa "Wash Mobile", sorte de buanderie ambulante a pris la route en direction de la région liégeoise afin d'apporter son aide aux sinistrés. Grâce à leur matériel mobile, l'association carolo vient en soutien ce jeudi et vendredi afin de laver le linge des personnes qui se retrouvent sans machine à laver.

L'un des responsables,Faysal Abarkan a été contacté par la société d'assurances Flora by Ethias pour assurer un maximum de machines. "Nous avons été étonné d'avoir eu un appel à l'aide et bien entendu nous avons tout mis en œuvre pour intervenir au plus rapidement sur place. Nous allons assurer un soutien logistique et moral à des personnes qui se retrouvent démunis et en détresse. Notre matériel professionnel sera mis à la disposition des habitants sinistrés. Le temps du lavage, nous pourrons tenir compagnie aux personnes ou leur permettre de vaquer à d'autres occupations. Nous espérons leur faire gagner du temps."

L'asbl Formidable est reconnue à différents niveaux pour son initiative. Le projet a d'ailleurs reçu des félicitations royales. Active sur la place de Charleroi nord, l'association propose aux sans-abris de laver leurs linges tout en profitant d'une compagnie. Dernièrement, ils étaient intervenus à Marchienne-au-Pont au centre d'intégration par le sport en pleine crise sanitaire afin de continuer à laver le linge des sans abri.