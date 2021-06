La crise sanitaire a été très difficile à vivre pour les enfants, d’autant plus pour les plus de 12 ans qui ont été privé de contacts sociaux. En effet, beaucoup d’adolescents ont dû suivre leur cours à distance. De plus, ils ne pouvaient plus pratiquer leurs activités sportives.

Pour redonner un peu de baume au cœur des jeunes, Thomas, Reyhan, Kevin et Amaury , quatre amis carolos, qui appartiennent au monde de l’enseignement, ont créé leur ASBL MOVI, qui signifie "bouger" en esperanto, une langue internationale. "Très rapidement quand nous avons commencé à travailler, nous nous sommes dit de mettre à contribution les congés scolaires pour créer des activités pour les enfants, mais avec la volonté de trouver des stages originaux", explique Thomas. Les quatre amis développent leur projet depuis plusieurs mois déjà. La période de confinement a été assez bénéfique pour eux. "Cela nous a laissé un délai de réflexion, pour bien penser notre première activité. L’idée, c’est de faire quelque chose de carrée"

De manière générale, l’ASBL MOVI proposera des stages pour des enfants allant de 4 ans à 16 ans. "La première activité qui aura lieu au mois d’août, elle ciblera des jeunes entre 6 et 12 ans. Les événements seront sportifs, créatifs et culturels. L’idée est d’associer les trois pour que cela plaise aux enfants"

Pour leur premier stage, les quatre amis proposeront une semaine dédiée à l’univers Harry Potter. "Nous allons proposer des matinées créatives : les enfants pourront créer leurs baguettes magiques, leurs balais. Ils pourront également créer des potions, etc. Par contre, l’après-midi, sera plus sportive avec des matchs de quidditch".

Pour développer l’ASBL MOVI, ces jeunes bénévoles ont pu compter sur l’aide de la Maison pour association qui se situe à Marchienne-au-Pont. "Notre "tracas", c’est de trouver des lieux où on pourrait donner nos activités".

Ce premier stage de cet été sera suivi par d’autres pendant les congés scolaires.