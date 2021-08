C'est sous l'impulsion de l'Atelier M, la maison de jeunes de Monceau-sur-Sambre, For'J, une des fédérations de maisons de jeunes et Alternative 21, association prônant l'inclusion des enfants souffrant de déficiences intellectuelles qu'a été proposé durant une semaine complète un stage inclusif. Luther, Téo, Nathan et Hugo ont pu passer une semaine complète d'activités en compagnie de cinq autres jeunes fréquentant la maison de jeunes locale.

Le but de l'opération est de mélanger différents publics lors d'activités récréatives et ludiques. Même si l'objectif est de ne plus faire de différences entre ces publics, les organisateurs ont tenu à ce que la première édition soit focalisée sur l'inclusion. "Nous avons beaucoup hésité sur le fait de le nommer inclusif ou pas. Dans un premier temps, cela nous paraissait adéquat bien que dans un monde idéal il n'est pas nécessaire de le spécifier," explique Carmella Morici, présidente d'Alternative 21.

Au programme de la semaine de stage : du cirque, du jardinage, du sport, du graf et de la musique. "L'objectif est d'aller rencontrer l'autre dans sa différence et voir tout ce qu'on a en commun au travers de ces disciplines. La différence et la complémentarité sont clairement mis en avant pour un épanouissement de chacun."

Si l'organisation d'un tel stage constitue une première dans la région et plus largement en Wallonie, les initiateurs du projets espèrent une multiplication de ces rencontres singulières car, outre une volonté de partage et d'accueil, cela ne nécessite pas des masses d'adaptations. Le maître-mot est ici la bienveillance. "Nous sommes en relation avec les parents qui nous indiquent comment appréhender leur enfant. Il est aussi nécessaire de ne pas les perturber et pour cela nous avons mis un place un semainier avec des pictogramme leur permettant de continuer à se retrouver dans le temps. Avec ces quelques aménagements on constate qu'au-delà des déficiences il y a une série de potentiels et de capacités qui, malheureusement, ne sont pas souvent exploitées."

Du côté de la maison de jeunes on se félicite d'un tel partenariat. "Nous avons souhaiter nous impliquer dans le projet afin de démontrer à toutes les autres MJ qu'une société inclusive est tout à fait possible. Nous sommes ici un vrai laboratoire d'expérimentations. Sur base de nos constatations nous allons faire un bilan et, tant For'J que nous maison de jeunes, allons transmettre notre expérience à nos collègues des autres maisons de jeunes," Conclut Jérôme Michel,, coordinateur de l'Atelier M.