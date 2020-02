Depuis 2016, l’Athénée Royal Jourdan accueille jusqu’à 21 MENA, des mineurs étrangers non accompagnés.

Imaginez-vous, à peine adolescent, envoyé sur les routes avec les quelques sous que vos parents, frères et sœurs, ont pu mettre de côté en vendant leurs meubles. Vous avez une mission : faire plusieurs milliers de kilomètres, par vents et marées, et arriver en Europe. Là-bas, vous devrez obtenir des papiers, et seulement peut-être, vous pourrez revoir vos frères, vos sœurs et vos parents si vous arrivez aussi à les rapatrier près de vous, en sécurité, dans un pays qui n’est pas en guerre, qui n’est pas dirigée par un dictateur, et où il existe un système social qui peut vous aider à traverser certaines épreuves de la vie plus sereinement.

Imaginez maintenant que vous arriviez à payer le bon passeur qui ne vous enverra pas directement dans un camp en Turquie ou que vous arriviez à échapper - ce n’est pas le cas de tous les enfants - aux trafiquants d’êtres humains. Vous arrivez enfin en Belgique. Vous ne parlez pas un mot de français, vous êtes seul, vous êtes fatigué, et vous portez sur vos épaules non seulement l’espoir de toute votre famille mais aussi des traumatismes liés à la guerre, à la faim, à la peur constante qui vous a tiraillé durant les dix mois où vous avez marché, couru et pleuré.

C’est la triste histoire de nombreux enfants qui arrivent chez nous. Les MENA, on les appelle, pour Mineurs Étrangers Non Accompagnés. Ils ont entre 11 et 16 ans, et on en a rencontré une dizaine à l’Athénée Royal Jourdan, à Fleurus, mercredi matin. C’est la députée Latifa Gahouchi qui a organisé la journée. Elle suit l’initiative conjointe de l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC) et de l’Athénée Jourdan depuis longtemps. Pour sa visite, elle a invité les ministres Glatigny (Jeunesse) et Désir (Éducation).

Un projet d’intégration unique en Wallonie

Ici, à Fleurus, on teste depuis 2016 un dispositif unique : les enfants sont placés à l’internat de l’Athénée Royal, où ils vivent, et suivent des cours Daspa (acronyme de dispositif d’accrochage scolaire des primo-arrivants). C’est-à-dire un suivi quasi personnalisé, non seulement pour se mettre à jour ou parfois apprendre pour la première fois les bases de mathématiques, de sciences et d’histoire, mais aussi - c’est la clé de l’intégration - des cours intensifs de français. Ce projet est unique : "Et c’est inspirant, je compte proposer la même chose ailleurs, si des établissements sont preneurs" , note la ministre Caroline Désir. "Les enfants ici doivent se soucier d’apprendre et de s’intégrer. Ailleurs, trop souvent, ils doivent aussi s’inquiéter d’où ils vont dormir, de ce qu’ils vont manger, et de comment ils vont s’instruire."

La base, c’est le français

Ils sont dix-neuf ici, venus d’Afghanistan, du Soudan, de Guinée, d’Irak, du Congo, du Cameroun ou encore du Maroc. Ils sont par contre 24 à suivre les cours d’accrochage scolaire, parce que Gembloux envoie quelques réfugiés à Fleurus. Et on sent leur envie d’apprendre : certains qui ne sont là que depuis quelques mois commencent déjà à parler français correctement. "J’aimerais devenir docteur", explique un des jeunes, qui n’a pas hésité à râler parce que l’établissement avait du mal à trouver un professeur. "Mais pour ça, je dois apprendre le français d’abord… et qu’on n’a pas eu de professeur, on a perdu plusieurs semaines de cours." Un autre renchérit : "on m’avait dit que je devais suivre les cours Daspa pendant six mois, mais finalement j’y ai passé presque un an. Je trouve que je parle assez bien français, je voulais aller dans les classes normales, avec les autres."

Ces enfants sont aussi suivis par des éducateurs, parce que leurs dossiers sont complexes. "Ils connaissent très bien l’Office des Étrangers, à Bruxelles, ils ont dormi dans les gares… mais ils n’ont jamais visité la ville. On les a emmenés y faire un tour pour leur faire découvrir" , nous glisse une éducatrice. "Des enfants ne devraient pas avoir à vivre ce qu’ils ont vécu." Ils sont d’ailleurs aussi, quasi systématiquement, suivis par des psychologues et des psychiatres, pour soulager les traumas qu’ils ont vécus avant d’arriver.

Et pour leur intégration, le sport est notamment un outil précieux, un langage universel : deux jeunes de Fleurus ont par exemple été repérés par des clubs de foot.