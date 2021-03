Qui a dit que les filles ne pouvaient pas jouer au football ? A Charleroi, de plus en plus de clubs s’ouvrent au football féminin. De plus, depuis la saison 2020-2021, le Sporting de Charleroi propose pour la première fois une offre globale et cohérente à toute fille ou dame dans la région carolo, depuis la formation des jeunes joueuses jusqu’à la Super League, la plus haute division nationale.

Mais le progrès dans le football féminin, à Charleroi, ne s’arrête pas là. L’Athénée Royal Yvonne Vieslet à Marchienne-au-Pont va ouvrir une section "Foot-Féminin-Etude" en partenariat avec l’ACFF et le Sporting de Charleroi. Une première dans la région. Ce projet va permettre aux jeunes filles du premier degré, à partir du mois de septembre 2021, d’intégrer un cadre scolaire innovant, bénéficiant d’un panel d’activités qui développent l’émancipation sociale par le sport et la culture. L’établissement scolaire use d’une logistique rigoureuse permettant d’allier football et cursus scolaire. L’Athénée Royal Yvonne Vieslet prend alors en charge l’offre d’enseignement, les infrastructures des partenaires fiables. L’ACFF et le Sporting de Charleroi, quant à eux, mettent leur savoir-faire au service des élèves de la section Foot-Féminin-Etude. "Le Challenge d’un tel partenariat, c’est aussi rentré dans un microcosme. L’école est un espace sociétal qui permet d’avoir un accès direct au changement de mentalité. Elle permet d’offrir la même logistique, les mêmes espoirs aux filles qu’aux garçons. Ce qui fait partie de l’émancipation de la mixité sociale. C’est pour cela que le milieu scolaire peut offrir ce changement de mentalité",déclare Vinciane Tosini, la directrice de l’Athénée Royal Yvonne Vieslet.

Pour Mehdi Bayat, l’administrateur-délégué du Sporting de Charleroi, le projet du football féminin est très important, surtout que pour le club carolo, c’est quelque chose de nouveau. "Nous essayons de tenir une ligne de conduite qui est celle de dire : "ce que l’on peut faire pour les garçons, on peut le faire pour les filles". De plus en plus d’actions comme ce type-là, nous permet de démontrer qu’il y a une volonté dans le football de se positionner comme tel", explique Mehdi Bayat.

Ce partenariat sera bénéfique pour toutes celles qui se joindront à cette belle aventure.