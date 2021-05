Cette année scolaire a encore été perturbée par la crise sanitaire. Certains élèves, surtout ceux de 3ème année secondaire ont du mal à s’adapter à ce système de cours à distance. "Cette situation est un peu plus facile à gérer pour les étudiants de 5ème et 6ème année, parce que nous les aidons à devenir plus indépendants car ils vont entreprendre des études supérieures, que ce soit dans des hautes écoles ou à l’université. Mais cela a été vraiment difficile pour les élèves de 3ème année pour s’organiser. Ils ne sont pas prêts à devenir autonomes. Seule une petite minorité de jeunes qui ont généralement peur de l’école s’y retrouve un peu. Mais cela n’améliore pas leurs difficultés sociales. A long terme, cela ne va pas avoir d’effet positif" , explique Carlyn Klinkemallie, coach scolaire à l’Athénée Royale de Gilly.