Les demandes d’accompagnement de projets en hausse chez Azimut.

Face à la montée en flèche du chômage et au désarroi de nombreux indépendants, des indicateurs sont sources d’espoir : à Charleroi, la structure d’accompagnement à l’autocréation d’emploi (SAACE) Azimut constate une augmentation de la fréquentation de ses rencontres d’information et de ses premiers rendez-vous d’accompagnement. "Entre le 1er septembre et le 30 novembre, le (...)