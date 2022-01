Depuis ce lundi matin, ça racle et ça klaxonne sur l'avenue de Waterloo, à la ville haute de Charleroi: cette portion du chantier Charleroi DC a commencé.

Pour le déroulé du chantier, c'est toute l'avenue qui est fermée à la circulation: le rond-point du Monument l'était déjà depuis octobre 2021 (le chantier ne devait durer qu'un mois, à l'origine), ainsi que la rue de la Régence. L'avenue de Waterloo, avec notamment la banque ING et le Carrefour Express est par contre fermée.

Pendant le chantier

L'accès dans l'artère est toujours possible pour l'instant via Jules Hénin, qui relie Waterloo et le Monument au rond-point du Marsupilami, mais nécessite de se déporter directement dans la rue Isaac, puisque l'accès est coupé. Il est donc recommandé d'éviter la rue, sauf si nécessaire, et de plutôt se déporter sur le R9 pour contourner la ville, "et en cas de passage à la ville haute, il est vivement conseillé de se reporter sur les boulevards Zoé Drion, Joseph II, Audent et de l’Yser. Malgré les travaux, la station de métro Beaux-Arts reste ouverte et les bus circulent au départ de la gare des bus temporaire située sur le parking P1 du Palais des Expos", indique la Ville de Charleroi.

Les travaux impacteront encore davantage une circulation et un stationnement déjà difficile dans cette partie de la ville, l'accès piéton restera cependant possible. Les commerces ont droit à une indemnité (100€ par jour et maximum 6000€, les secrétariats sociaux doivent pouvoir les aiguiller si besoin). L'avenue Hénin, dans la prolongation de celle de Waterloo, entrera en travaux une fois le rond-point du Monument rouvert, "dans les prochains mois" d'après la Ville, puisque les travaux sont dépendants de la météo.

Une mise en sens unique à terme

Cependant, ce chantier se fait pour un mieux, normalement : il est question de revoir les trottoirs, vétustes depuis longtemps et totalement défigurés par des travaux d'impétrants récents, pour une meilleure circulation à pied sur cet axe fort fréquenté. Des arbres viendront aussi rendre l'endroit plus vert (il n'y en a qu'aux deux extrémités aujourd'hui, il y en aura tout le long demain), au détriment de quelques places de parking. L'ensemble sera donc totalement rénové de bout en bout... avec un grand changement en perspective : l'axe sera mis à sens unique, avec la circulation remontant du Monument vers le Marsupilami uniquement !

