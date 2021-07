Vingt-deux ans après son arrivée, l’Airbus A310 de Gilly commencera son dernier voyage lundi prochain : l’entreprise de démolition, mandatée par les propriétaires de l’avion, enlèvera les restes de la carcasse calcinée.

Pour celles et ceux qui ne s’en souviennent pas ou n’étaient pas encore là, le gigantesque avion n’était pas arrivé sans peine jusqu’au Pays Noir. "Il y a d’abord eu cinq ans de préparations et de recherches pour ce projet d’ampleur : créer un restaurant dans un avion. C’était une première en Europe", se souvient Nathalie Trotta, la propriétaire. "Puis en 1999, tout était prêt. On avait trouvé l’avion. Amené en péniche jusqu’à Châtelet, il a aussi fallu faire venir le convoi exceptionnel à contresens sur l’autoroute, le ring avait dû être fermé à la circulation, c’était toute une histoire."

L’avion de Gilly est alors devenu (...)