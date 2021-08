Les agents de l'intercommunale Tibi réclament plus de considération de la part des citoyens, notamment des automobilistes, mais aussi une reconnaissance de la pénibilité du métier de "chargeur" dans les camions de collecte de déchets.

Une soixantaine de camions, camionnettes et balayeuses publiques orange vif ont défilé longuement ce vendredi midi à Couillet, en klaxonnant à tout-va. Une "opération escargot" organisée par les équipes de l'intercommunale Tibi pour manifester leur solidarité avec leur collègue grièvement blessé jeudi matin par une voiture.

"Il faut une prise conscience de la part des gens! Le chargeur, en plus de regarder à sa sécurité, doit charger une dizaine de tonnes par jour dans le camion, on aimerait d'ailleurs que le gouvernement fédéral statue sur la pénibilité du métier", explique Rudy Gilbert, chauffeur et ex-chargeur chez Tibi pour expliquer le ras-le-bol des travailleurs. "Mais en plus du travail, il y a des insultes, jusqu'à des coups parfois (...)