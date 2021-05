Sept vidéos sont en ligne à l'heure actuelle, sur les travaux de voirie en cours et à venir dans les différents districts et anciennes communes. Il s'agit de rediffusions de "lives" proposées au départ de sa page Facebook, où il présente des dossiers et peut répondre en direct aux éventuelles questions de citoyens.

"C'est un support qui m'aide à expliquer les choses simplement", nous explique Eric Goffart. "Illustrer et simplifier des dossiers qui sont parfois plus difficiles d'accès à cause du jargon, ça me plait: c'est pour ça qu'on est là, aussi, nous les élus, pour répondre à tout le monde."

Techniquement, l'échevin s'estime satisfait du résultat: il peut faire défiler des slides, intégrer un "face caméra" et recueillir les questions pour y répondre. "Ca demande pas mal de préparation, mais c'est un formidable outil de communication."

Une des vidéos, concernant la rénovation du Faubourg de Charleroi à Gosselies, a atteint plus de 250 personnes. Ce nombre peut sembler petit, en comparaison avec des Youtubeurs professionnels, mais c'est en réalité assez impressionnant: à titre d'exemple, les derniers conseils communaux à Charleroi mobilisaient 500 à 800 viewers.