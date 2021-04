L'échevin carolo nous explique son plan pour renforcer la qualité du service public à destination des entreprises et des indépendants.

À Charleroi, ils sont un peu plus de 15.000 à exercer une activité indépendante, 10.851 à titre principal et 3.034 à titre complémentaire auxquels s’ajoutent 1.176 pensionnés actifs. En marge des gros investisseurs économiques et des 2800 commerçants et 600 exploitants Horeca, l’échevin des Entreprises et des indépendants Eric Goffart a voulu renforcer la qualité de son service et de son écoute.

Dans ce cadre, il a élaboré un plan en cinq priorités : le plan G (comme Goffart) vise en premier lieu (...)