Au sein du collège communal de Charleroi, Françoise Daspremont (PS) est l’échevine qui cumule le plus de compétences, elle en gère huit. Petites par le personnel et les budgets mobilisés, ces dernières sont grandes en matière de valeurs et d’enjeux.

Françoise Daspremont, de quoi sera faite votre rentrée ?

"Surtout de dossiers de santé ! Avec le comité de pilotage santé qui tient lieu de conseil consultatif, nous avons travaillé à l’élaboration de projets dans différents domaines : lutte contre le tabagisme, plan alimentation, précarité et inégalités de santé, dons d’organes, campagne nationale contre le cancer du sein (...)