Un petit bonhomme est venu bousculer le collège carolo en l’obligeant à modifier temporairement l’attribution des compétences : c’est Marius, auquel l’échevine Laurence Leclercq a donné le jour la semaine passée.

Pour toute la durée de son repos de maternité, les matières qu’elle gérait (Urbanisme, Logement, Relations internationales) ont été transférées à sa collègue Françoise Daspremont, qui compte la plus grande ancienneté et l’expérience du plus grand nombre d’attributions au fil des ans. Sans oublier son rôle de doublure du patron, avec les galons de bourgmestre ff pendant la durée de la présidence de Paul Magnette au gouvernement wallon.

Laurence Leclercq est la première échevine carolo à donner naissance à un bébé pendant l’exercice de son mandat. Le bourgmestre et deux de ses échevins (Philippe Van Cau et Cyprien Devilers) avaient eux-mêmes connu les joies de la paternité dans le précédent collège.