Un peu comme d’énormes champignons, trois grands dômes, et un quatrième plus petit, sont sortis de terre, sur l’Ecopôle de Farciennes, juste à côté du recyparc de Tibi. Plusieurs corps de métier, spécialisés pour la plupart, s’activent pour réaliser ce qui deviendra, d’ici quelques semaines, sans doute l’une des plus remarquables unités de biométhanisation de Wallonie, en particulier parce qu’elle est, a priori, un exemple très bien pensé d’économie circulaire couplée au circuit court. Excusez du peu…