Pour opérer les choix les plus judicieux, plusieurs membres du collège communal de Charleroi se sont entourés de conseils consultatifs. Ces organes d’avis les documentent et les éclairent, portent des projets, formulent des recommandations. Le département de l’Economie sociale vient de se doter d’un tel outil, sa mise en place a été validée par le dernier conseil communal.

Selon l’échevin Xavier Desgain qui gère cette compétence, cela répond aux attentes exprimées en 2019 par les participants aux états généraux. « Il manquait un lieu de rencontre à la fois pour les opérateurs du secteur, les autorités politiques communales et notre administration. » L’objectif, c’est d’intensifier les collaborations et la concertation pour booster le développement des entreprises solidaires. « A Charleroi, l’économie sociale est surtout concentrée sur l’insertion socio-professionnelle à travers des activités de formation. Nous voulons étendre l’offre à de nouveaux segments comme l’économie circulaire, le numérique, l’alimentation durable, les services, sans oublier l’efficience énergétique et la construction qui mobilisent déjà des coopératives… »

Desgain en est convaincu : l’économie sociale représente une opportunité pour de nombreux entrepreneurs émergents. Enfin, le conseil consultatif sera aussi un lieu de réflexion sur les moyens de renforcer la participation du secteur aux marchés publics locaux. « Des clauses sociales et environnementales sont de plus en plus souvent intégrées à nos cahiers de charges », observe l’échevin. « Nous voulons continuer à avancer dans ce sens. »

Le conseil consultatif de l’économie sociale fonctionnera de manière autonome, organisera les réunions à son rythme comme les autres organes d’avis déjà en activité (Personne handicapée, Bien-Être Animal, Egalité Femmes Hommes, etc.). Il compte 12 membres effectifs et 2 suppléants (NdlR : issus du secteur, du monde syndical, de l’accompagnement à la création d’emplois) sélectionnés sur base d’un appel à candidatures. Pour Desgain, « l’économie sociale rencontre des valeurs qui ont le vent en poupe, surtout chez les jeunes : gestion participative, travail collaboratif et partagé, transition énergétique et climat notamment… »