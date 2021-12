Cette fin d’année est cette fois encore bien difficile pour les personnes fragilisées et isolées. C’est pourquoi, le Centre Culturel et El Bwesse à Téyate ont décidé de leur apporter un peu de légèreté, de sourire et de joie grâce à une tournée spéciale Noël de la Wallomobile organisée en partenariat avec le CPAS de Charleroi.



La Wallo’mobile, c’est une scène itinérante de 4 mètres sur 2. A son bord, la compagnie de théâtre wallon bien décidée à apporter un peu de chaleur et de bonne humeur en cette fin d’année morose. Du 26 au 31 décembre, elle parcourra tous les districts de Charleroi et fera pas moins de 20 escales pour proposer un spectacle haut en couleur tout comme leurs costumes créés pour l’occasion !



D’une durée de 30 minutes, il se compose des grands titres du répertoire wallon ainsi que de reprises de chants de Noël. L’idée est de faire sourire et pourquoi pas donner l’envie de chanter et danser … le tout à distance bien évidemment puisque la Wallomobile restera devant les maisons de soins et de repos, sur la place des quartiers afin que tous puissent profiter du spectacle depuis leurs seuils ou fenêtres.

La tournée commence ce dimanche 26 décembre à à 15.15 à la Résidence Jules Bosses, Rue de Gosselies, 56b à Jumet