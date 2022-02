Espace physique et numérique de formation, d’expérimentation, de prototypage et d’échanges de bonnes pratiques, l’éduLAB installé au centre de compétences TechnofuturTIC à l’aéropôle de Gosselies a su s’adapter à la crise sanitaire en basculant dans le full distanciel lors des périodes plus critiques de la pandémie.