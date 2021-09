Cette église, construite au 19e siècle, n'a plus eu de rénovation au niveau des vitraux depuis 1938. A l'époque, la rénovation avait été financée par les habitants du village, qui avaient fait des dons. "Leurs noms figurent sur les vitraux, pourquoi ne ferions-nous pas la même chose?" s'interroge la fabrique d'église dans un toutes-boîtes qui a été distribué aux riverains de la commune.

Un subside de 7.500€ a été sécurisé par la fabrique d'église, suite à un appel à projet wallon. Mais ils n'auront cet argent que s'ils réunissent 10.000€ de leur côté et que les travaux sont réalisés avant juin 2022. Il faut donc qu'ils réunissent l'argent pour novembre 2021 afin de lancer la machine. "Cela permettra de remplacer les vitraux cassés, de poser une protection sur le côté nord pour éviter les courants d'air et limiter la consommation de mazout", notent les sept représentants du conseil de la fabrique, y compris l'abbé.

Les dons peuvent parvenir à BE22-652-849-415-847 (Fabrique d'église de Bourlers) avec la communication VITRAUX. "Comme en 1938, en souvenir, une plaque commémorative sera gravée avec la date de la restauration des vitraux ainsi que les noms des donateurs qui le souhaitent, à partir d'un versement de 200€."

Si les dons venaient à dépasser la somme nécessaire, l'argent sera utilisé pour la restauration et l'embellissement de l'église, précisent-ils. Il s'agit notamment de repeindre la sacristie et de restaurer le plafonnage intérieur abîmé par la vétusté des toits et l'humidité.