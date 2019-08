Du pire peut émerger le meilleur. La belle amitié d’Umberto Del Guasta et de Jean-Pol Serre en est l’illustration : enfants de mineurs du Bois du Cazier à Marcinelle, c’est la mort de leurs parents qui les a rapprochés.

Le 8 août 1956, ils avaient respectivement 7 et 3 ans. Umberto avait émigré en Belgique trois ans plus tôt et le jour de la catastrophe, son père, qui avait terminé son service de nuit, a été rappelé dans la fosse en remplacement. Il n’en est pas ressorti vivant. Quant au parrain de Jean-Pol qui devait travailler ce jour-là, le destin a voulu qu’il reste à la maison au chevet de sa fillette malade. "Il a aidé les sauveteurs après la tragédie mais n’a plus jamais remis un pied au charbonnage, avant de s’éteindre de chagrin", raconte son filleul.

C’est lui qui a renoué les fils de l’histoire [...]