Ce mardi soir, alors que les feux d’artifice éclateront, nos animaux, tenteront peut-être de fuir, seront soumis à un stress important et potentiellement mortel.

Le mieux reste bien sûr de se passer de ces éclats de couleurs. Si cela n’est pas possible, mieux vaut privilégier les feux à bruit contenu, qui supprime la deuxième détonation, c’est-à-dire la plus puissante. Quelques mesures de précaution devront être prises. Portes et fenêtres devront être fermées et les animaux enfermés dans une pièce la plus éloignée des accès extérieurs. Pour les animaux plus anxieux, des médicaments peuvent être obtenus auprès des vétérinaires. La musique peut permettre de couvrir les détonations.

Si ces conseils peuvent éviter de potentiels drames, ils sont difficiles à mettre en application pour les animaux sauvages, en box ou en prairie.